Cagliari-Juventus, Rastelli: "Il rigore? Bisogna accettare gli episodi"

12/02/2017 23:09

CAGLIARI JUVE RASTELLI - E' un Massimo Rastelli un po' rammaricato quello che si presenta ai microfoni di 'Premium Sport' per commentare la sconfitta del Cagliari contro la Juventus. Al tecnico rossoblu viene mostrato anche il presunto fallo di rigore di Alex Sandro su Dessena al nono minuto della sfida: "Gli episodi capitano, bisogna accettarli. La Juve ha meritato la vittoria, ma avrei voluto rendergli la vita un po' più difficile. Però, nessun rammarico sugli episodi della gara".

Poi, si passa all'analisi del match: "La gara è stata interpretata perfettamente per 37 minuti, poi ci siamo fatti sorprendere in una situazione di palla scoperta. Quel taglio di Higuain dovevamo aspettarcelo, siamo stati ingenui. Purtroppo quando vai sotto con una squadra come la Juventus è difficile recuperare e, infatti, a inizio ripresa, ci siamo fatti colpire in contropiede. Ma stiamo facendo bene, abbiamo ritrovato qualche infortunato e la prestazione di stasera mi lascia complessivamente soddisfatto. L'interpretazione è stata buona, l'avevamo preparata bene. Riva? E' stato un piacere rivederlo, la gente di Cagliari prova molto affetto per lui ed è un peccato non avergli regalato un risultato positivo".

A.L.