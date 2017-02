Inter-Empoli, rabbia Palacio dopo il cambio: con chi ce l'aveva?

12/02/2017 16:43

INTER EMPOLI PALACIO CAMBIO / Rodrigo Palacio non era soddisfatto al momento della sua sostituzione sul finale del secondo tempo della sfida di campionato tra Inter ed Empoli. L'attaccante argentino era visibilmente contrariato uscendo dal terreno di gioco ed arrivato in panchina ha liberato la propria rabbia gettando a terra i parastinchi, subito poi consolato dai nerazzurri a bordocampo. Difficile capire la natura del rammarico, che tuttavia non dovrebbe nascere dal cambio di Pioli, piuttosto dalla prestazione o da qualche malinteso con i compagni in campo.

O.P.