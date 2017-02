Sampdoria-Bologna, Giampaolo: "Non mi fido di niente. Futuro? Spero che..."

11/02/2017 14:35

GIAMPAOLO SAMPDORIA BOLOGNA / La Sampdoria ospita un Bologna doppiamente ferito dai 7 gol subiti dal Napoli e dalla sconfitta in undici contro nove con il Milan. Ma Marco Giampaolo invita a tenere alta la tensione in conferenza: "Non mi fido di niente. Non mi fido di queste cose. Il confine fra vincere e perdere una gara è sottilissima. E' una questione di dettagli. So che è una partita difficile. Formazione? Djuricic può diventare un giocatore importante: ha le caratteristiche per fare la mezzala come piace a me. Per lui si tratta di un ruolo nuovo, ma si sta applicando e ho grande considerazione di lui. Barreto e Sala hanno iniziato a lavorare con il gruppo, ma ancora non sono disponibili per questa partita". Infine il tecnico blucerchiato ha rilasciato un commento sul suo futuro: "Vivo il presente e il mio auspicio è quello di riprogrammare una nuova stagione con la Sampdoria".

M.R.