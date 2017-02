Serie A, Nesta: "Quanto successo a Pescara non esiste! Lazio-Milan? Ecco il pronostico"

11/02/2017 09:51

LAZIO-MILAN NESTA / Alessandro Nesta, doppio ex di Lazio e Milan e attuale allenatore del Miami FC, è il protagonista di una lunga intervista pubblicata sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. Calciomercato.it vi propone i passaggi salienti delle dichiarazioni dell'ex calciatore sulle ultime news Serie A ("Quello che è successo a Pescara non esiste. Lazio-Milan? Pronostico un pareggio. Occhio a Felipe Anderson, Immobile e Bacca!").

Serie A, Nesta sui fatti di Pescara e Lazio-Milan

ITALIA - "Certe volte ho nostalgia dell'Italia, ma certe cose non mi mancano. Tipo quello che è successo a Pescara: perdi una partita e ti danno fuoco alla macchina. Non esiste. Qui in America non succederebbe mai".

TOTTI - "Eravamo amici già quando ero alla Lazio, solo che non potevamo vederci o andare a cena. Questo per la mentalità della città, forse non solo di Roma ma per la mentalità italiana. In Italia non si accetta la sconfitta, non si è mai obiettivi, si divide e si cerca un solo colpevole".

LAZIO-MILAN AMARCORD - "Il primo che mi viene in mente è la finale di Coppa Italia, in cui ho segnato anche un gol. Una serata che ricorderò per sempre. E poi quella del 4-4 nell'anno dello Scudetto. Con la maglia del Milan non ho mai giocato partite super, le sfide con la Lazio le soffrivo un po'.

CESSIONE - "L'ho vissuta male. Me lo dissero con sei-sette mesi d'anticipo, poi arrivai all'ultimo giorno di mercato convinto non sarebbe successo nulla. Mi ritrovai da Formello a San Siro in poche ore, non potevo essere felice. Dopo sono stato felicissimo, il Milan mi ha dato tantissimo. Prima della fine del campionato dovevo andare alla Juventus, sembrava fatta. Poi era nato un discorso con l'Inter".

SIMONE INZAGHI - "Non mi aspettavo di vedere lui, Oddo, Stellone in panchina. Bravi! Simone sta andando benissimo, non me l'aspettavo. Gioca bene, complimenti! La sua Lazio esprime forza offensiva. Per la Champions è dura, ma sognare non costa nulla. L'Europa League sarebbe ugualmente un bel risultato".

IL MILAN - "Il Milan di Berlusconi è stato qualcosa di unico, è dura vederlo con un'altra proprietà. E' difficile che possano ripetere certi successi".

LAZIO-MILAN DI LUNEDì - "In questo momento il Milan forse è in difficoltà, anche se ha vinto col Bologna. Forse sta meglio la Lazio. Chi potrebbe decidere la partita? Vedo Felipe e Immobile per la Lazio, nel Milan attenti a Bacca. Pronostico? Un pareggio".

FUTURO - "Allenerei entrambe, ma è presto e sto bene negli Stati Uniti".

S.D.