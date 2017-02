Napoli-Genoa, Rigoni: "Usciremo da questo momento. Bisogna seguire Juric"

10/02/2017 23:40

NAPOLI GENOA RIGONI / Al termine del match del 'San Paolo' tra Napoli e Genoa ha parlato il centrocampista dei rossoblu, Rigoni: "Pressandoli alti abbiamo avuto le nostre occasioni - ammette l'ex Palermo ai microfoni di 'Sky Sport' - Il Napoli è tra le migliori in serie A, peccato che il gol lo abbiamo preso subito. Ruolo? Dovevo marcare Diawara per poi attaccare gli spazi. Siamo consapevoli che usciremo da questo momento complicato".

MOMENTO NO - "Nel 2017 abbiamo fatto buone prestazioni anche se non abbiamo vinto. Bisogna seguire il mister che ha ottime idee. E' questa la strada da seguire. Pavoletti? E' contento di giocare in una grande squadra. Avrà il suo spazio perché è un grande giocatore".

M.S.