Hull City, ESCLUSIVO: per Hernandez la Cina è solo rimandata

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

10/02/2017 14:45

HULL HERNANDEZ CINA - Sono tre le offerte dalla Cina giunta sul tavolo dell'Hull City per Abel Hernandez, tutte prontamente respinte. Il club inglese, attualmente terzultimo in classifica, non può permettersi di lasciar partire il suo attaccante (autore di 3 gol in Premier League) a metà stagione e in piena lotta per la salvezza. La più importante offerta ufficiale, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, arrivata dalla Cina per il 26enne ex Palermo è stata quella del Changchun Yatai pari a 19 milioni di euro, ma l'Hull ha risposto chiedendo 20 milioni di sterline (23.5 milioni di euro) e l'affare non è andato in porto, anche per necessita tecniche del club. A giugno, però, con un solo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2018) la situazione cambierà con Hernandez potrebbe così lasciare l'Europa dopo più di 8 anni e approdare nella Chinese Super League, la massima divisione del campionato cinese.