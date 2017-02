08/02/2017 14:42

CHELSEA GORDON - Potrebbe sfumare definitivamente l'obiettivo Craig Gordon per il Chelsea. Stando al 'Daily Mail', il Celtic avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo di contratto del 34enne portiere scozzese, in scadenza nel giugno 2018. Per Gordon - con il club di Glasgow che avrebbe respinto in passato due offerte dei 'Blues' di Conte - dovrebbe esserci anche un ritocco dell'ingaggio.



G.M.