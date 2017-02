Pescara, Lega Serie A solidale con Sebastiani

07/02/2017 12:17

PESCARA SEBASTIANI - La notte scorsa è stata funestata dall'incendio appiccato a due auto di proprietà del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Un atto che ha sconvolto il massimo dirigente degli abruzzesi, pronto a lasciare a fine stagione. Nel frattempo, Sebastiani incassa la solidarietà della Lega Serie A espressa attraverso un comunicato ufficiale: "La Lega Serie A esprime la massima vicinanza e solidarietà al Presidente del Pescara Daniele Sebastiani per l'inqualificabile atto di vandalismo che ha subito questa notte, augurandosi che i responsabili siano al più presto individuati. Non si possono in alcun modo tollerare tali violenze e atti intimidatori, tantomeno nei confronti di un Presidente che ha sempre gestito il suo club di calcio con immensa passione e grandi sforzi. La Lega Serie A, ribadendo la propria solidarietà a tutto il club del Pescara, auspica di non dover più sottolineare e condannare episodi simili che rovinano l'immagine del nostro sport".

A.L.