Calciomercato Roma, l'annuncio di Sartori su Kessié

07/02/2017 08:32

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / "Credo che abbiano venduto Kessié alla Roma". L'annuncio di calciomercato del 'Papu' Alejandro Gomez ha fatto scalpore nelle scorse ore, tanto che il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha deciso di intervenire sull'argomento a 'Bergamo Tv' per far chiarezza sull'eventuale operazione di calciomercato Roma: "Probabilmente il Papu è un attento lettore dei giornali! Tutti davano Kessié alla Roma e ha riportato il loro pensiero. Ad oggi Kessié non è stato ceduto a nessuna società e fino all’estate non ne parleremo con nessuno. Sono tanti i club interessati perché lui è un buon giocatore. Se è vero che per l’anno prossimo c’è già un progetto con Gasperini in panchina e 2-3 ritocchi all’undici titolare? Assolutamente sì”.

Calciomercato Roma, Kessié e Gasperini dall'Atalanta?

Non è un caso che Giovanni Sartori abbia tenuto a precisare anche l'intenzione del club orobico di continuare con Gasperini anche il prossimo anno. Il nome dell'allenatore dell'Atalanta, infatti, è stato accostato alla Roma per l'eventuale 'dopo Spalletti', in scadenza di contratto a fine stagione ("Se i giocatori mi hanno chiesto di firmare il rinnovo? Non penso che ai miei calciatori interessi molto del mio contratto. Tutto resterà così fino a fine stagione. In una settimana non è cambiato nulla, non vorrei rispondere più a questa domanda. Paletti? Quale sia la via di mezzo lo valuteremo. Se arriviamo secondi, se ci sono processi di crescita... oppure vincere. Vincere significa arrivare primi in qualche competizione. E' chiaro poi che si valuterà se io sono contento di lei e se lei è contento di me. Così si tireranno le somme" ha dichiarato ieri in conferenza il tecnico di Certaldo).

Lo stesso Gasperini ha commentato i rumours sul suo futuro al termine di Atalanta-Cagliari: "Io alla Roma con Kessié? A febbraio è il periodo in cui escono certe cose, intanto stiamo a Bergamo dove possiamo stare tra le grandi".

S.D.