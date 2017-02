Calciomercato Fiorentina, Ambrosini: "Oddo per il 'dopo Paulo Sousa'"

04/02/2017 11:38

CALCIOMERCATO FIORENTINA AMBROSINI / Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Viola Week' sul presente e futuro della Fiorentina: "Paulo Sousa ha coraggio e grande personalità. Non è facile arrivare in Italia e riuscire subito ad imporre nuove idee. Ha una cultura calcistica fuori dal comune, basta sentirlo parlare. Credo stia facendo il massimo con quello che ha a disposizione. Sousa alla Juventus? Potrebbe essere pronto per allenare un grande club, ripongo grande fiducia in lui. Ha la giusta personalità per gestire un gruppo internazionale. Di Francesco sulla panchina viola? In realtà sarei curioso di vedere Oddo a Firenze. E' una suggestione che mi intriga di più. L'addio di Gonzalo Rodriguez? Sarà una perdita pesantissima".

S.D.