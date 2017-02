Calciomercato Milan, Riso: "Galliani voleva Sarri. Ecco perché non ci siamo parlati per mesi"

02/02/2017 07:56

CALCIOMERCATO MILAN RISO - E' il sogno di tanti quello di diventare procuratore dei calciatori. Pochi però, riescono a realizzarlo facendola divenire l'unica professione della propria vita. Ancor meno sono poi quelli che arrivano al successo, non seguendo semplicemente le onde del calciomercato ma riuscendo addirittura ad indirizzarne le acque. In questo senso, sul panorama calcistico internazionale, si sta imponendo la figura di Giuseppe Riso, procuratore di tanti interessanti giocatori 'caldissimi' nella sessione di riparazione appena conclusasi: da Gagliardini a Caldara, passando per Quaison, Sportiello, Cristante, Gollini, Beghetto, fino al Papu Gomez. Riso è una realtà affermata del nostro calcio, protagonista di tante trattative del calciomercato Milan. Non è un caso che il rapporto con l'ad dei rossoneri, Adriano Galliani sia ottimo e che i due abbiano appunto lavorato insieme su diversi fronti. In una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, lo conosciamo meglio...

Calciomercato Milan, Riso: "Galliani aveva scelto Sarri. Dopo Cristante al Benfica, non ci parlammo per mesi"

RISO SI PRESENTA - "Chi sono? Un ragazzo che a 15 anni è arrivato a Milano da Reggio Calabria per giocare a pallone. Una seconda punta svelta, alla Di Natale, ma mi sono fermato al Saronno. Però intanto lavoravo (tanti e diversi lavori, mentre frequentava anche la facoltà di economia all'Università) [...]. Arrivai a fare infine il cameriere a San Siro. C’era l’ordine di non servire da bere durante la gara, viene una signora a chiedermi un drink e io dico di no. Arriva Lorenzo Tonetti (titolare di Giannino, ndr) e si incazza, dice che non devo permettermi, una scenata. Ma intanto mi faceva l’occhiolino. Beh, quella signora era la segretaria di Galliani. Lorenzo mi portò a cena con loro e da lì è iniziato il rapporto".

IL RAPPORTO CON GALLIANI E I SEGRETI... - "Stare accanto ad Adriano è come andare all’Università. Abbiamo anche litigato, quando portai Cristante al Benfica per mesi non ci siamo parlati, poi alla fine il legame ha prevalso. Con Galliani abbiamo dei segreti...ad esempio aveva scelto Sarri per il Milan, poi la cosa si arenò".

IL PRIMO AFFARE NON SI SCORDA MAI. E NON SOLO QUELLO - "Caracciolo, il difensore, dal Pavia al Bari. Scambio Tevez con Pato (finito in Cina al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro come vi avevamo anticipato)? Era tutto fatto, poi non si concretizzò...".

LA MEGLIO GIOVENTU' - "Gagliardini vale molto di più dei 28 milioni che ha pagato l’Inter, come Caldara. Petagna? (sorride) Quante me ne ha fatte. E’ un centravanti unico in Europa, ha fisico e tecnica e non mi dica che non farà mai 20 gol: dicevano così anche di Ibra…».

E GLI ALTRI IN RAMPA DI LANCIO... - "Baselli e Goldaniga mentalmente sono pronti a tutto. Aspetto il boom definitivo di Sensi, Jankto, Capezzi, Cristante e Dimarco. E poi Pellegri, il ragazzo del Genoa che ha esordito a 15 anni: una punta di 1.90, una bestia, appena l’ho visto ho pensato che sarebbe stato il prossimo crack del calcio europeo".