31/01/2017 23:18

CALCIOMERCATO CROTONE UFFICIALE KOTNIK / Al fotofinish, il Crotone è riuscito ad assicurare un rinforzo per l'attacco di Nicola: i calabresi hanno annunciato l'acquisto in prestito dal Nd Gorica di Andrej Kotnik, 21enne trequartista sloveno.

B.D.S.