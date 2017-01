ESCLUSIVO

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

31/01/2017 14:23

LAZIO MORRISON - Ravel Morrison è ad un passo dall'addio alla Lazio. Il trequartista inglese, come confermano le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è infatti vicino al ritorno in Inghilterra con la maglia del Queens Park Rangers. Il 23enne giocatore dovrebbe trasferirsi in quel di Londra in prestito con diritto di riscatto.



