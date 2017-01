01/02/2017 02:05

MODENA FAUTARIO / Colpo in entrata per il Modena, che ha comunicato il trasferimento a titolo definitivo di Simone Fautario, esterno difensivo classe '87. E' stato prelevato dal Pisa ed è subito pronto per aggregarsi ai nuovi compagni. Il Modena attualmente si trova in piena lotta salvezza nel Girone B di Lega Pro.

M.D.A.