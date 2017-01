Inter-Lazio, Pioli: "Voglio avere qualcosa in mano il 28 maggio"

30/01/2017 17:00

PIOLI INTER LAZIO / E' la settimana che porta al sentitissimo derby d'Italia. Ma prima di affrontare la Juventus, l'Inter scenderà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia a 'San Siro' contro la Lazio. "La partita di domani presenta le insidie di una partita da dentro o fuori: loro stanno facendo un ottimo campionato hanno sicuramente dei valori e noi dobbiamo mettere in campo tutto il potenziale per prevalere - ha detto Stefano Pioli a 'Inter Channel' alla vigilia del match - Rispetto alla gara di campionato di un mese fa siamo cresciuti, le vittorie danno fiducia e entusiasmo, ma dobbiamo insistere. E' bello lavorare in un ambiente positivo, ma dipenderà solo dai risultati. Vincere significherebbe andare in semifinale, per farlo ci vorrà un'Inter attenta e lucida, presente tecnicamente e tatticamente. Noi e la Lazio abbiamo le stesse ambizioni e motivazioni: la Coppa Italia è un trofeo che tutte le squadre forti vogliono vincere e noi siamo tra queste. Li rispettiamo e daremo tutto per vincere. Campionato? Solo continuando a vincere possiamo recuperare punti sulle avversarie, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, non abbiamo fatto niente. Viviamo questo periodo con determinazione e concentrazione perché voglio avere qualcosa in mano il 28 maggio. Formazione? Ho la fortuna di avere tutti a disposizione e al top fisicamente".

M.R.