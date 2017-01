Udinese-Milan, Delneri sulle polemiche: "De Paul? L'episodio non ha deciso la partita"

30/01/2017 10:36

UDINESE MILAN DELNERI / All'indomani della vittoria contro il Milan, Luigi Delneri ha analizzato il momento della sua Udinese e alcuni aspetti del match coi rossoneri: "E' stata una partita molto difficile perché il Milan è una squadra di spessore; abbiamo avuto la bravura di non abbatterci - le sue parole a 'Radio 1' - Mancata espulsione di De Paul? Rivisto da fuori poteva starci, ma posso dire che siamo rimasti in dieci per qualche minuto per l'infortunio di Samir. La partita va valutata nei 90 minuti, non sull'episodio: non è un episodio a fare la sconfitta. Si può discutere su tutto, io potrei farlo anche su un calcio di rigore su Zapata. L'Udinese ha meritato di vincere per quanto prodotto contro una grande squadra".

M.D.A.