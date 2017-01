29/01/2017 14:30

TORINO ATALANTA VIVES LACRIME / Pianto di addio per Giuseppe Vives: il 36enne centrocampista del Torino è scoppiato in lacrime al termine della partita con l'Atalanta. Il calciatore si è avvicinato alla Curva dei tifosi granata per salutare i sostenitori con i quali ha condiviso gli ultimi sei anni di carriera. Vives è in procinto di lasciare il Torino e trasferirsi alla Pro Vercelli.

B.D.S.