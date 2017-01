29/01/2017 12:02

FOTO INVASIONE DI CAMPO / Il Coventry City è sempre più ultimo in classifica nella League One inglese. Secondo una parte dei tifosi la colpa è della proprietà e, in segno di protesta nella trasferta persa 3-0 a Northampton, uno di loro ha fatto invasione di campo. Il fatto che gli steward fossero 'leggermente' sovrappeso di certo lo ha aiutato nell'impresa.

M.R.