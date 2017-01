Calciomercato Juventus, Allegri 'riapre' uno spiraglio per Berardi

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

29/01/2017 10:15

JUVENTUS BERARDI - Sarà Domenico Berardi l'osservato speciale del 'Mapei Stadium'. La Juventus rende visita al Sassuolo questo pomeriggio per la sfida di campionato, con la difesa bianconera che avrà nel fantasista classe '94 uno dei pericoli su cui fare maggiormente attenzione. Ma non solo Bonucci e Chiellini: la prestazione del mancino nero verde sarà sotto la lente d'ingrandimento anche di Marotta e Paratici per la finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Juventus, nuovo modulo riavvicina Berardi?

Come scrive infatti stamane 'Tuttosport', Berardi potrebbe rientrare prepotentemente nelle 'grazie' di Massimiliano Allegri per il calciomercato Juventus per la prossima estate. Complice, in particolare, il cambio di modulo super offensivo che l'allenatore toscano sta adottando in queste ultime partire con cinque giocatori offensivi tutti contemporaneamente in campo. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e la formazione campione d'Italia conserva una corsia preferenziale nel caso in cui volesse tentare l'affondo per il 22enne fantasista. Ma occhio alla forte concorrenza dell'Inter, che in un'ottica di 'italianizzazione' ha messo Berardi in cima alla lista degli acquisti con la proprietà Suning che non vuole badare a spese per costruire una formazione vincente per la prossima stagione. Decisiva, comunque, sarà anche e sopratutto la volontà del giocatore, fermato finora nella stagione in corso da un infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi.