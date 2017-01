27/01/2017 12:14

CALCIOMERCATO ATALANTA UFFICIALE CRISTANTE - Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha comunicato di aver acquisito dal Benfica, a titolo temporaneo con opzione per il prolungamento del prestito anche per la stagione 2017-2018, Bryan Cristante. Il club orobico si è inoltre riservato il diritto di acquisizione a titolo definitivo del cartellino del 21enne ex centrocampista del Milan.

F.S.