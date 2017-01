Lazio-Chievo, Maran: "Emergenza in attacco. Birsa può fare la punta"

26/01/2017 15:58

LAZIO CHIEVO MARAN / A due giorni dalla sfida contro la Lazio, il tecnico del Chievo Verona, Maran, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico dovrà fare i conti con diverse defezioni in avanti: "Meggiorini è squalificato, Pellissier fermo e Inglese ieri si è allenato solo in parte con i compagni - ammette l'allenatore gialloblu - E' emergenza in attacco, siamo corti. Veronello senza Pellissier è strana, ma tornerà al più presto. Birsa può fare la punta, come altre volte e può essere una soluzione contro la Lazio. Anche Castro ed Hetemaj sono da valutare".

AVVERSARI - "La Lazio ha un buon organico, ha qualità, fisicità e questo fa si che Inzaghi sia riuscito a mettere in campo una squadra quadrata, che concede poco, micidiale nelle ripartenze e sulle palle inattive".

M.S.