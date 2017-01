Napoli-Fiorentina, Sousa: "Cerchiamo di competere con quello che abbiamo"

24/01/2017 23:17

NAPOLI FIORENTINA SOUSA - Un gol di Callejon punisce la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Paulo Sousa analizza il ko del 'San Paolo' al cospetto degli azzurri di Sarri: "Siamo riusciti a palleggiare abbastanza bene, in velocità e giocando con equilibrio. Quando abbiamo accelerato non abbiamo però fatto bene, non dando ai nostri giocatori offensivi la possibilità di esprimersi. Nella ripresa siamo riusciti a farli abbassare e a giocare praticamente alla pari - ha dichiarato l'allenatore gigliato a 'Rai Sport' - Nervosismo per le decisioni arbitrali? Vivo la partita, è la società che si deve esprimere su queste cose e non io. Sanchez su Insigne? Non facciamo marcare nessuno a uomo, ognuno ha la sua zona di competenza. Insigne fa la differenza nel dribbling e con la sua esplosività: non è facile marcarlo".



NAPOLI - "Il Napoli può competere per lo scudetto così come la Roma. Hanno una rosa ampia, di qualità, hanno fatto acquisti importanti sul mercato. Possono ruotare i giocatori e questo gli può consentire di mantenere i ritmi alti per tante partite".



OBIETTIVI - "Cerchiamo di competere con quello che abbiamo, anche se nelle due partite con il Napoli ad esempio abbiamo pagato dei dettagli, che spesso e volentieri dipendono dai giocatori. Gli altri stanno andando bene. In diverse partite meritavamo di più come ad esempio contro Milan, Sampdoria e Crotone".



G.M.