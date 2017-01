Calciomercato Palermo, Salerno: "Ballardini non è convinto. Non possiamo dare sicurezze"

24/01/2017 14:31

CALCIOMERCATO PALERMO SALERNO / Situazione delicata in casa Palermo: classifica ormai quasi del tutto compromessa e una panchina da sistemare dopo le dimissioni di Corini. Ne ha parlato a 'Radio Crc' il direttore sportivo dei rosanero Nicola Salerno che ha fatto il punto anche sul calciomercato Palermo: "Per Corini la società non ha avuto mancanze, oggi però non possiamo offrire sicurezze. Il tecnico è una persona seria e perbene e in questi pochi giorni di lavoro insieme, ho visto in lui ottime qualità. Ha lasciato perché non vedeva nel Palermo uno sbocco per il suo lavoro visto che la società non può dare nessuna sicurezza. Abbiamo dei problemi immediati da risolvere, a Napoli avremo un nuovo allenatore".

Sul possibile ritorno di Ballardini, Salerno spiega: "Ho lavorato con lui a Cagliari in cui abbiamo vissuto un'esperienza positiva per cui l'ho sempre tenuto in considerazione. So che Palermo è una piazza bellissima, ma ha una classifica deficitaria per cui ognuno fa le sue scelte. Non è che Ballardini non ha accettato Palermo, probabilmente non è molto convinto della situazione".

Calciomercato Palermo, Salerno annuncia rinforzi

Superata la questione allenatore, il Palermo vuole operare anche sul calciomercato: "Qualcosa nel mercato si farà, anche se la squadra vale più della classifica che ha. Sappiamo tutti che quando la situazione è difficile risalire la china non è facile. C'è bisogno di una svolta per poi recuperare anche l'entusiasmo. Non verremo a Napoli per una gita. El Kaddouri? Lo stimo da sempre, ha grandi qualità e me lo ricordo piccolino quando giocava nel Brescia".

B.D.S.