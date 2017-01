Juventus-Milan, Allegri: "Sarà una finale. Polemica Buffon-Tagliavento? Una bischerata!"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/01/2017 12:03

CONFERENZA ALLEGRI JUVE-MILAN / L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in sala stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Milan. Calciomercato.it vi propone le dichiarazioni dell'allenatore sulle ultime news Juventus ("Domani sarà una finale. Pjaca predestinato. Sembra non sia nulla di grave per Lemina. La polemica sull'abbraccio Buffon-Tagliavento? Una bischerata").

TURNOVER - "Ci saranno dei cambi. Marchisio difficilmente sarà della partita. Pjaca difficilmente partirà dall'inizio, ma per me è un predestinato. E' destinato a crescere e a fare un'ottima carriera. Bonucci ha bisogno di giocare, devo valutare Lichtsteiner e come ha recuperato Chiellini. Lemina? Sembra non sia nulla di grave, ma non ci sono aggiornamenti. Devo decidere se far giocare Higuain, a seconda dell'assetto tattico. Teniamo in considerazione che si può arrivare ai supplementari".

LA PARTITA - "E' una partita secca, va affrontata seriamente perché abbiamo l'obiettivo di vincere la terza Coppa Italia. Nessuna squadra ci è riuscita. Servirà una grande partita per arrivare in semifinale. Il Milan ha calciatori importanti, cresciuti molto. Locatelli gioca da veterano. Ci sono tanti calciatori di qualità, bene organizzati. Bisognerà giocare come se fosse una finale".

POLEMICA ABBRACCIO BUFFON-TAGLIAVENTO - "E' una bischerata. Invece di parlare dei grandi gesti tecnici, in Italia si vanno a cercare altre cose. Non si apprezza mai quello che il calcio offre all'interno del campo. Queste cose lasciano il tempo che trovano".

ASAMOAH - "Ha una tecnica straordinaria e nel calcio di oggi i terzini devono avere questa caratteristica. Lui trae giovamento anche a livello fisico in quella posizione".

MODULO - "Le varianti possono essere nei giocatori. Non è detto che si deve giocare sempre come contro la Lazio, ma i ragazzi hanno dato una grande risposta. Dobbiamo avere fame e cattiveria sia in fase difensiva che in attacco. (...) L'obiettivo che dobbiamo avere è quello di migliorare dal punto di vista del gioco ed essere più spregiudicati".

SERIE A - "Alla lunga vince la più forte, non ci sono gli episodi che condannano il campionato. Domenica c'è stata una reazione, ma eravamo comunque in testa alla classifica. Non darei tutto questo clamore alla vittoria di domenica, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Sono stati bravi a giocare da squadra, altrimenti io avrei sbagliato la formazione".

CHAMPIONS LEAGUE - "Già nei gironi, ma ancor più dagli ottavi in poi si alzerà la qualità dei giocatori. Se loro fanno passare la palla in 30 cm, noi dovremmo essere bravi a farla passare in 25".