Roma-Cagliari, Spalletti: "Non siamo stati gli stessi. Gol Dzeko? Non tocca inventarsi nulla"

ROMA CAGLIARI SPALLETTI / Successo targato Dzeko per la Roma di Luciano Spalletti. Il tecnico dei giallorossi, intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport', ha commentato la vittoria per 1 a 0 contro il Cagliari, parlando delle news Roma del momento: "Non abbiamo fatto una partita brillantissima - esordisce il tecnico toscano - Non abbiamo trovato le misure. Abbiamo apportato anche delle modifiche ma non siamo stati gli stessi. Però non ci siamo fatti prendere dal panico, le occasioni le abbiamo creato e si vedeva che stando calmi si poteva passare in vantaggio. Stanchezza? No, abbiamo attaccato ma non siamo stati cattivi negli ultimi 16 mesi non abbiamo portato molti uomini a cercare la conclusione. La difesa è stata brava nelle loro due-tre ripartenze. Le partite le abbiamo fatta".

DZEKO - "L'ho visto bene, è un giocatore fondamentale. Quando le squadre si chiudono, un finalizzatore di testa serve, gli altri non hanno la sua fisicità".

FAZIO - L'ultimo calciomercato ha portato in squadra Fazio - "Se ne parla poco. Ha tempo di uscita, sa impostare. La carriera l'ha iniziata come mediano e sotto l'aspetto della sostanza non ti fa mancare niente. Nelle ultime partite gli altri sono ruotati, ma Fazio no: in questo momento non possiamo fare a meno di lui".

Luciano Spalletti ha parlato anche alla 'Domenica Sportiva', commentando così il tanto discusso gol di Dzeko: "Se non faceva gol era rigore, difensore mette braccio attorno al collo e non guarda la palla. Non c'è alcun fallo di Dzeko, questa è semplice come azione, non tocca inventarsi niente".

Roma, Corsa Scudetto: tutto ancora in ballo

Luciano Spalletti "Ci sono le squadre che possono recuperare: l'Inter sta venendo su forte, il Milan si è confermato contro il Napoli giocando bene. Ci sono tante partite, il cammino è lungo, bisogna essere bravi a restare sul pezzo e portare a casa i risultati che sembrano alla portata ma che poi ti portano delle difficoltà. Dobbiamo guardare a noi stessi, fare risultati, giocare per vincere sempre e poi vedremo. La Juventus è fortissima, ma quando dicono che la Roma è attrezzata per lottare bosogna accettarlo e far vedere che siamo quelli lì. Stiamo facendo bene e dobbiamo andare avanti così. I conti si fanno alla fine.".