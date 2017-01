Milan-Napoli, Montella: "Amaro in bocca! Insigne? Non lo voglio più vedere..."

dall'inviato Antonio Papa (@antoniopapapapa)

MILAN NAPOLI MONTELLA / Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' dopo il ko del suo Milan contro il Napoli di mister Sarri. Il tecnico dei rossoneri così nel post partita: "Oggi l'approccio alla partita non è stato sbagliato, dobbiamo solamente ammettere che loro sono stati più bravi di noi ed abbiamo preso il primo ed il secondo gol. Non abbiamo comunque perso la testa ed abbiamo cercato la reazione. La sconfitta mi lascia con l'amaro in bocca, avevamo delle assenze, ma chi ha giocato non ha fatto rimpiangere chi non c'era. Sosa? Ci ha messo un po' per trovare la posizione giusta, ma direi che ha fatto bene. Niang? Può essere sempre un valore aggiunto, quando è entrato mi è piaciuto".

L'allenatore del 'Diavolo' analizza il match anche a 'Sky Sport': "Penso non si possa fare peggio di subire due gol in così pochi minuti (scherza, ndr). Champions? Non parlo di obiettivi, ma preferisco esprimermi su una partita divertente che purtroppo abbiamo perso. Il Napoli è più avanti di noi come processo di squadra, sono di primo livello o quasi in Italia, ed a breve giocheranno contro il Real Madrid".

Montella è poi intervenuto in conferenza stampa davanti ai cronisti, tra i quali l'inviato di Calciomerccato.it: "Abbiamo giocato alla grande contro un grande avversario, la seconda classificata dell'anno scorso. Abbiamo giocato una partita alla pari con loro, c'è rammarico per il risultato ma la prestazione è stata soddisfacente secondo me. Sarri dice che lo prendevo in giro perché il fatturato del Milan è superiore? E' vero, lo prendevo in giro, infatti in panchina aveva Zielinski che ha pagato 20 milioni...Il Milan vuole Insigne? Macché, non lo voglio vedere più! Mi ha fatto gol col sinistro dal limite, ora meno lo vedo meglio eh (ride, ndr)".

O.P.