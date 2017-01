Chievo-Fiorentina, Birsa: "Bisogna cambiare qualcosa. Cina? Non mi interessa"

21/01/2017 17:35

CHIEVO FIORENTINA / Valter Birsa ha fatto il punto sul suo Chievo a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina: "Abbiamo affrontato grandi squadre e in un momento molto buono - le sue parole a 'Premium Sport' - Ora sta a noi cambiare qualcosa e oggi è la partita giusta. Offerte dalla Cina? Siamo qui e pensiamo alla partita: il mercato in questo momento non ci interessa". Come anticipato da Calciomercato.it, Birsa a fine mercato tratterà il rinnovo col Chievo. L'ipotesi Cina è quindi lontana.

M.D.A.