Calciomercato Juventus, adesso Evra può finire in uno scambio

21/01/2017 09:46

JUVENTUS EVRA KOLASINAC / In casa Juventus tiene sempre banco la questione legata al futuro di Patrice Evra. L'esperto terzino sinistro francese è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe lasciare l'Italia già in questa sessione di mercato. I bianconeri hanno individuato il suo sostituto nel bosniaco Sead Kolasinac, che arriverebbe la prossima estate a costo zero dallo Schalke 04. A meno che le due società non decidano di operare uno scambio, visto che i tedeschi hanno perso anche l'altro esterno difensivo Baba Rahman, infortunatosi in Coppa d'Africa. Come riportato da Calciomercato.it, Evra ha chiesto tempo per riflettere prima di prendere una decisione.

M.R.