Champions League, Juventus e Napoli in chiaro: la smentita

20/01/2017 13:48

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS NAPOLI / Nel prossimo turno di Champions League Juventus e Napoli saranno impegnate rispettivamente contro Porto e Real Madrid. I tifosi delle due italiane avrebbero voluto almeno un match in chiaro ma, come riportato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', così non sarà.

Il direttore dell'emittente ufficiale del Napoli, Valter De Maggio, ha infatti sottolineato come sia stato contattato dall'ufficio stampa di 'Premium'. E' stata smentita ogni notizia in merito a una possibile trasmissione sulle reti nazionali in chiaro dei match che vedranno protagoniste Juventus e Napoli.

L.I.