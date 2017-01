Calciomercato Napoli, Kalinic sfumato? Cannavaro potrebbe virare su Gabbiadini

20/01/2017 13:44

KALINIC CANNAVARO GABBIADINI / Le dichiarazioni choc di Kalinic sul suo mancato trasferimento in Cina hanno spiazzato tutti. Il centravanti croato sembrava ad un passo dal dire addio alla Fiorentina per accasarsi al Tianjin Guanjian. In attesa di capire se il suo agente Erceg - arrivato a Firenze - ed il mediatore Ramadani riusciranno a fargli cambiare idea, Fabio Cannavaro valuta le alternative a Kalinic. Sempre attento al mercato italiano, il tecnico partenopeo potrebbe bussare alle porte del Napoli per chiedere un giocatore in esubero come Manolo Gabbiadini. A parte la questione economica, per De Laurentiis potrebbe essere un affare anche per una questione di tempo: dal momento che il calciomercato in Cina chiude il 28 febbraio, potrebbe trattenerlo fino a quando non sarà tornato Milik a disposizione.

M.R.