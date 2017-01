Calciomercato Inter, da Messi a Verratti: Suning prepara il grande colpo estivo

Mario D'Amiano (Twitter: @mariodamiano93)

20/01/2017 13:55

CALCIOMERCATO INTER / Vince e convince la nuova Inter di Stefano Pioli. Dopo un inizio di campionato altalenante sotto la guida di de Boer, i nerazzurri hanno finalmente ritrovato gioco, grinta e concretezza inanellando una serie di successi che li ha riportati al ridosso della zona Champions League, obiettivo dichiarato a inizio stagione. Il tecnico emiliano ha dato nuova linfa a calciatori che sembravano aver perso motivazioni e, dopo aver ultimato le mosse di calciomercato invernale, si appresta a progettare il futuro insieme alla dirigenza, che lo ha già accontentato con l'acquisto del giovane Gagliardini. L'obiettivo di Suning è riportare i nerazzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo nel giro di pochi anni. Svariate le probabili partenze a gennaio, mentre in estate potrebbe partire l'assalto ad alcuni campioni. Dalle possibili cessioni invernali (Ranocchia, Santon, Gnoukouri ed altri) ai colpi estivi, con Manolas, Verratti e il sogno Messi nel mirino: il calciomercato Inter progetta i colpi futuri.

Calciomercato Inter, da Ranocchia a Santon: gli affari di gennaio

Dopo le cessioni di Felipe Melo, Jovetic e Manaj e gli acquisti di van den Eynden e Gagliardini, Ausilio ha già spiegato che molto probabilmente il calciomercato Inter di gennaio non prevederà ulteriori colpi in entrata. L'obiettivo primario al momento è infatti la cessione di alcuni 'esuberi' presenti in rosa. Banega e Kondogbia, che finora non hanno reso secondo le aspettative, a meno di offerte folli dovrebbero restare fino al termine della stagione nonostante interessino in Cina e Premier League.

Tuttavia, tra difesa, centrocampo e attacco ci sono svariate situazioni da valutare. Per quanto concerne il reparto arretrato, Yao potrebbe finire in Francia, dove piace a Bastia (affare in fase di stallo) e Nizza. Ranocchia, per il quale si muovono diverse squadre, è invece intrigato dall'ipotesi West Ham (meno dall'Hull City). Inoltre, come anticipato da Calciomercato.it, Miangue vorrebbe trasferirsi al Cagliari, ma si attende l'accordo tra le due società. Sulle corsie esterne potrebbe esserci l'addio all'Inter di Santon, che piace molto alla Sampdoria e in Spagna. Infine, resta da valutare la situazione di Andreolli, che interessa in Italia.

A centrocampo, invece, Gnoukouri è destinato a trovare spazio altrove, ma il Crotone non è una destinazione gradita: può esserci un'ipotesi estera. Per quanto riguarda l'attacco, infine, Biabiany potrebbe decidere di assecondare le sirene cinesi per trovare maggiore spazio e alti guadagni. In questa prima parte di stagione ha trovato spazio in poche occasioni, non riuscendo a mettersi in mostra.

In entrata, si valutano diversi nomi principalmente per le corsie esterne. Difficile arrivare a Ricardo Rodriguez, per il quale il Wolfsburg chiede 20 milioni di euro. Sul calciatore è forte l'interesse del PSG. I nerazzurri starebbero quindi valutando Miguel Layun, messicano con passaporto spagnolo di proprietà del Porto, che lo valuta 15 milioni. Tra i nomi accostati di recente ci sono anche Barreca del Torino e Vrsaljko dell'Atletico Madrid. Il colpo Badelj, che piace anche a Roma e Milan, dopo l'acquisto di Gagliardini potrebbe invece essere procastinato alla prossima estate: il calciatore non è restio all'ipotesi di restare a Firenze fino a giugno. Per l'attacco, infine, si segue Florian Thauvin, che potrebbe lasciare il Marsiglia: in Italia piace anche a Roma e Lazio ed è valutato tra i 25 e i 30 milioni.

Calciomercato Inter, da Messi a Verratti passando per Manolas: i sogni estivi

Tanti i campioni accostati ai nerazzurri negli ultimi mesi: Suning potrebbe prepararsi a un'estate bollente sul fronte acquisti. Il nome che da anni accende la fantasia dei tifosi è quello di Lionel Messi, fuoriclasse argentino che non ha ancora rinnovato il contratto col Barcellona (in scadenza a giugno 2018). La 'Pulce', in caso di mancato accordo, potrebbe aprire una delle aste internazionali più ricche della storia del calcio, con Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter e altri club pronti a sfidarsi, più i club cinesi sempre pronti all'agguato. Un altro nome per il reparto offensivo è quello di James Rodriguez, che piace molto anche a Juventus e club cinesi: il colombiano arriverebbe in prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo a determinate condizioni (facendo slittare al 2018 l'esborso economico).

Per quanto concerne il centrocampo, invece, il sogno resta Marco Verratti. Il forte centrocampista del PSG ha da tempo manifestato la volontà di puntare ai massimi livelli e potrebbe essere il colpo giusto per slanciare il progetto interista. Su di lui, oltre ai migliori club europei, in Italia c'è anche la Juventus. In difesa, invece, il primo obiettivo estivo sarebbe Kostas Manolas, al centro di una trattativa complicata per il rinnovo con la Roma. Il difensore, ovviamente, fa gola anche ad altri club europei (tra i quali le 'big' di Premier League). Così, le alternative potrebbero essere Marquinhos del Psg o Victor Lindelof del Benfica, calciatori seguiti già da molti mesi.