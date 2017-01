Calciomercato Serie B, da Salzano a Lupoli: le trattative del 20 gennaio

20/01/2017 12:15

CALCIOMERCATO SERIE B / E' sempre il Bari il club più attivo in Serie B. Praticamente chiuso l'arrivo dell'attaccante Floro Flores dal Chievo, i pugliesi potrebbero pescare nella massima serie anche per rinforzare la mediana, con Salzano del Crotone alternativa a Greco del Verona. Sfumato Lodi, è stato dichiarato incedibile Furlan. Piacciono anche due giocatori della Salernitana: si tratta di Donnarumma e Ronaldo. La società campana ha rifiutato l'offerta del Benevento per improta, mentre Della Rocca non andrà al Kansas City. In entrata piace sempre Sprecati della Pro Vercelli.

L'Entella rifà l'attacco: via Cutolo e Masucci, i liguri puntano su due tra Contessa, De Luca, Catellani e ora anche Citro del Trapani. La Ternana, dopo Pettinari, punta su Ledesma; mentre il Vicenza ha chiesto Stoian al Crotone e potrebbe cedere Vita e Galano al Carpi. Il Latina vorrebbe Lupoli dal Pisa ed è vicino alla cessione di Scaglia al Parma. Il Venezia di Inzaghi ha messo nel mirino Montella del Pisa.

M.R.