Calciomercato Juventus, Rakitic esce allo scoperto: "Ecco cosa voglio"

20/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Tornato titolare ieri nella vittoriosa trasferta contro la Real Sociedad, Ivan Rakitic ha parlato in zona mista al termine del match, affrontando anche le domande sul suo futuro. Pur riconoscendo di vivere un momento complicato, il centrocampista croato ha chiarito una volta per tutte quali siano le sue intenzioni per il futuro, confermando quanto anticipato nelle scorse ore. "Voglio rinnovare e rimanere al Barcellona per molti anni. La fiducia in Luis Enrique e il club è massima. Spero che molto presto si torni a parlare di questo". L'ex Siviglia ha poi analizzato la sua situazione attuale. "Vorrei giocare sempre e lavoro duro per questo. La situazione mi preoccupa, ma non sono un ragazzino di 15 anni che deve ricevere spiegazioni dal mister. Lui mi conosce meglio di tutti e non deve spiegarmi nulla".

D.T.