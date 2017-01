Calciomercato Milan, il sogno Aubameyang può realizzarlo... Bacca

20/01/2017 08:19

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Il sogno del futuro Milan cinese sul calciomercato si chiama Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese è valutato dal Borussia Dortmund almeno 70 milioni di euro, alla luce anche del corteggiamento del Real Madrid e dei due club di Manchester, City e United. Una parte dei soldi necessari a tramutare il sogno Aubameyang in realtà in casa Milan - si legge sulle pagine di 'Tuttosport' - potrebbe arrivare dalla cessione di Carlos Bacca in estate.

Esclusa, invece, una partenza di Bacca a gennaio, come annunciato dall'agente del colombiano, Sergio Barila, a Calciomercato.it: "Alcune squadre cinesi sono interessate, ma lui è contento al Milan e vuole restare".