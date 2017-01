Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: si complica la pista Montoya

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

19/01/2017 23:43

CALCIOMERCATO GENOA/ Si complica la pista che avrebbe potuto portare Walter Montoya al Genoa. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, al momento c'è ancora troppa distanza tra l'offerta dei rossoblu - circa 6 milioni di euro - e la richiesta del Rosario Central. Come annunciato in esclusiva ai nostri microfoni dal suo agene Daniel Luzzi, quella genoana non è l'unica proposta arrivata sul tavolo del club rosarino: Montoya è nel mirino anche di Boca Juniors e River Plate. I dirigenti 'Canalla', però, non intendono cedere il giocatore in Argentina e rinforzare una diretta concorrente, quindi per lui (a meno di una nuova offerta del Genoa) resta in piedi la destinazione spagnola. Tra i club italiani che lo avevano cercato, oltre al Genoa, c'era anche il Sassuolo: Montoya è extracomunitario, un dettaglio che scoraggia altre società italiane a tesserarlo a gennaio. Anche per questo, l'ipotesi Liga sembra la più gettonata per questo centrocampista che Preziosi aveva individuato come possibile erede di Rincon.