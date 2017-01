Serie B, UFFICIALE: Ascoli-Pro Vercelli rinviata

19/01/2017 17:14

UFFICIALE RINVIO ASCOLI ENTELLA / La neve e le forti scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia avranno delle ripercussioni anche sul campionato cadetto. La Lega di Serie B ha, infatti, comunicato il rinvio della gara Ascoli-Pro Vercelli, inizialmente in programma domenica 22 gennaio alle 15, a data da destinarsi. La decisione è stata presa in ottemperanza alla nota diffusa dalla Prefettura di Ascoli Piceno che ha ravvisato "l’impossibilità di utilizzazione dello stadio almeno per il prossimo incontro casalingo".

D.T.