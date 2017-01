Inter, Milito: "Icardi fantastico, ma niente paragoni. Champions? Con Pioli..."

Maurizio Russo

19/01/2017 10:14

MILITO ICARDI INTER / L'Inter ha centrato contro il Chievo la quinta vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua scalata in classifica. Sorpassata l'Atalanta, l'obiettivo dei meneghini resta il terzo posto e per continuare la striscia positivia ci si affida ai gol di Mauro Icardi, attuale capocannoniere della Serie A, decisivo anche contro i gialloblu con la rete che ha dato il la alla rimonta nerazzurra. E con quello segnato a Sorrentino, l'ex sampdoriano ha toccato quota 62 gol in campionato con l'Inter, raggiungendo un illustro predecessore come il connazionale Diego Milito. "Sono contento per lui e per l'Inter. Mauro è un grande attaccante, fin da quando arrivò da noi nella sessione estiva di calciomercato del 2013 si vedeva che aveva stoffa - ha detto il 'Principe' in una intervista al 'Corriere dello Sport' - Ha il gol nel Dna e sa dove mettersi in area. Non mi ha sorpreso la sua media realizzativa: è uno dei migliori centravanti in circolazione. Personalità e temperamento non gli sono mai mancate, ma adesso direi che ha fatto passi in avanti notevoli sotto il profilo tattico e della tecnica individuale. Icardi mio erede? A me i paragoni non piacciono tanto e comunque come caratteristiche siamo un po' diversi. Nazionale? Il parco attaccanti dell'Argentina è fantastico. Quando hai così tanti campioni a disposizione, la scelta diventa a discrezione del ct. Evidentemente Bauza ritiene che i giocatori che chiama facciano più al caso suo, ma è solo questione di tempo".

Inter, Milito crede nel terzo posto: "Con la Juventus il tutto per tutto"

Oltre ad Icardi, Milito ha parlato delle altre news Inter a partire dal lavoro del nuovo tecnico Pioli: "L'Inter aveva bisogno di continuità di rendimento e con lui l'ha trovata. Credo che ci siano notevoli margini di crescita sotto il profil del gioco, mentre i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. Ha riportato il gruppo in corsa per le prime posizioni ridando un senso alla stagione. Terzo posto? Credo sia possibile. Rispetto a 2 mesi fa il terreno già recuperato è molto e nelle prossime due giornate il calendario dell’Inter è buono. Può rosicchiare qualche altro punto e poi andare a giocarsi il tutto per tutto a Torino contro la Juventus".