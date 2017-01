Napoli, Maradona: "Higuian ha tramato alle spalle dei tifosi"

19/01/2017 09:10

NAPOLI MARADONA - Si avvicina Napoli-Milan, anticipo della prossima giornata di Serie A. Sul match del 'San Paolo' e sulle news Napoli si è espresso un grande ex del passato come Diego Armando Maradona: "Il Milan di una volta non c’è più. Il Napoli oggi gli è superiore come gioco, squadra e anche nei singoli. È una partita che possiamo vincere. Montella, tuttavia, sta facendo un buon lavoro coi giovani".



Maradona è ritornato a parlare anche dell'addio di Higuain nell'ultimo calciomercato estivo: "Non serve a niente parlare di lui ora che è già andato via. Ha sbagliato, tramando alle spalle dei tifosi. Se avesse fatto tutto alla luce del sole, probabilmente, lo odierebbero meno. E' anche normale, però, che un giocatore che realizzi 36 gol in un campionato lo vogliano tutti, ma ci sono modi e modi per chiudere. Andare via da un'altra squadra non fa scalpore. Ma lasciare Napoli è diverso".