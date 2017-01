18/01/2017 21:59

PESCARA UFFICIALE ZUPARIC HNK RIJEKA / Termina l'avventura di Dario Zuparic al Pescara. Come fa sapere il club abruzzese con un comunicato ufficiale, il difensore croato torna in patria: passa in prestito con diritto di riscatto (esercitabile entro due anni) al HNK Rijeka.

D.G.