Milan-Napoli, Abate: "Abbiamo ancora negli occhi le sconfitte. Non scordiamoci..."

18/01/2017 18:50

MILAN NAPOLI ABATE - Il 21esimo turno della Serie A, propone un classico del calcio italiano: Milan-Napoli. Ai microfoni di 'Premium Sport', ha parlato di questo atttesissimo match, il 30enne esterno dei rossoneri, Ignazio Abate: "Milan-Napoli ricorda i grandi match del passato? Sono state sfide importanti, proprio ieri ho visto una foto di Maldini con Maradona che mi ha riportato a quei tempi. Sarà una bella sfida da giocare, speriamo di fare una buona gara. E' vero, nelle ultime 4 partite non abbiamo vinto, però abbiamo sempre fornito delle buone prestazioni. Siamo in crescita e ora affronteremo il Napoli consapevoli di poter fare risultato. Abbiamo negli occhi ancora lo 0-4 dello scorso anno e il 4-2 dell'andata. Sarà un bel banco di prova per noi ma sicuramente la squadra farà una grande partita. Lavoriamo per migliorare le nostre lacune, non dimentichiamoci che siamo un gruppo giovane e da dove partivamo a inizio stagione. Solo 3 gol segnati nei primi 30 minuti dei match? E' sicuramente un dato migliorabile, lavoriamo anche per questo ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto questi 6 mesi molto bene, ci siamo guadagnati il rispetto da parte di tutti ma ora arriva il difficile".

F.S.