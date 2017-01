Calciomercato Fiorentina, Kalinic in Cina: in arrivo Ramadani

18/01/2017 17:25

KALINIC FIORENTINA CINA / Il trasferimento di Nikola Kalinic in Cina entra nel vivo. Come anticipato da Calciomercato.it, la Fiorentina si appresta ad accettare l'offerta del Tianjin Quanjian di circa 38-40 milioni di euro per l'attaccante croato, al quale è stato proposto un contratto da 10 milioni a stagione contro i 12 richiesti dall'ex Dnipro. Entro giovedì sono attese novità sul futuro di Kalinic, visto che tra stasera e domani si prevede l'arrivo di Fali Ramadani, noto agente che spesso fa da consulente di mercato per i viola e che agirà da intermediario nella trattativa con il club allenato da Cannavaro.

M.R.