Dall'inviato Andrea Corti

18/01/2017 12:52

SASSUOLO CARNEVALI DEFREL - In occasione dell'evento 'Fischio di inizio per la quarta categoria', Giovanni Carnevali si è espresso sul futuro di Defrel, nel mirino in particolare della Roma: "Non è arrivata nessuna offerta, nessuno partirà a gennaio. I giocatori devono adeguarsi alla volontà della società", ha detto l’Ad neroverde anche ai microfoni del nostro inviato.



G.M.