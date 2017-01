Calciomercato Milan, UFFICIALE: c'è la firma di Bonaventura

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/01/2017 10:43

MILAN RINNOVO BONAVENTURA - E' ufficiale il rinnovo di Giacomo Bonaventura per il calciomercato Milan. Il 27enne centrocampista rossonero ha firmato un prolungamento fino al giugno 2020 con i rossoneri. Era nell'aria l'accordo tra il 'Diavolo' e l'ex giocatore dell'Atalanta, con il tutto che è stato ratificato questa mattina. Di seguito il comunicato del club meneghino: "AC Milan comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2020 il contratto economico di Giacomo Bonaventura", si legge sul sito ufficiale.

Calciomercato Milan, Bonaventura rinnova fino al 2020

Rinnovo per una stagione dunque per Bonaventura, che era in scadenza nel giugno 2019 con il Milan. Il club rossonero blinda così uno dei suoi uomini cardine, tatticamente imprescindibile per le alchimie di Montella. Sbarcato nell'ultimo giorno del calciomercato estivo 2014 a Milano per 7 milioni di euro dall'Atalanta, Bonaventura ha finora disputato 81 partite in tutte le competizioni con la casacca rossonera, segnando 18 gol. In questa stagione 'Jack' è andato a segno 4 volte, tra cui il sigillo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, al momento l'unico trofeo messo in bacheca nella sua esperienza al Milan.