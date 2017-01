Calciomercato Milan, Fenerbahce in Italia per Sosa

17/01/2017 23:57

MILAN SOSA - Ore calde sul fronte Sosa in casa Milan. La dirigenza del Fenerbahce - riporta 'Sky Sport' - ha incontrato quest'oggi il centrocampista argentino, proponendogli un contratto fino al 2018 a 9 milioni di euro complessivi di ingaggio. Sosa, però, non avrebbe intenzione al momento di lasciare il Milan per tornare in Turchia. Nelle prossime ore - come svelatovi da Calciomercato.it - anche l'agente dell'ex Besiktas sarà in Italia.



G.M.