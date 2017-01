17/01/2017 13:33

GENOA LANDRE UFFICIALE - Loïck Landre è un nuovo calciatore del Genoa. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lens ha comunicato la cessione del 24enne difensore al club rossoblu. Landre dovrebbe essere solo di passaggio in Liguria, la destinazione per i prossimi sei mesi dovrebbe essere il Pisa di Gennaro Gattuso in serie B.

A.L.