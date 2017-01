Calciomercato Milan, Galliani: "Domani parleremo con Everton per Deulofeu"

16/01/2017 20:31

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI DEULOFEU EVERTON / A pochi istanti dal calcio di inizio di Torino-Milan, l'ad rossonero Adriano Galliani è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport'. Queste le sue parole sul calciomercato Milan, ma anche sul suo futuro e sul momento che sta attraversando la banda di Montella:

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Non mi piace fare previsioni e pronostici. Il futuro non lo conosco, quello che è successo fino ad ora è molto buono. Noi dobbiamo capire che classifica abbiamo. Avremo le idee più chiare dopo che giocheremo con il Bologna. Questa sera è molto difficile. I conti inizieremo a farli dopo l'8 di febbraio".

DEULOFEU - "Stiamo parlando, non siamo ancora arrivati ad un punto. L'Everton sa bene che possiamo fare prestiti puri o con diritto di riscatto. In più ci sono delle clausole pro Barcellona. Domani parleremo e cercheremo una soluzione, altrimenti resteremo così senza fare nulla in questo calciomercato".

SACCHI - "Io dico sempre una cosa, che i risultati arrivano dalla somma dei meriti di società, allenatore e giocatori. Arrigo è stato un grande innovatore, così come lo è stato Silvio Berlusconi. Sacchi ha cambiato la mentalità calcistica italiana, Noi andavamo ad imporre il nostro gioco in tutti gli stadi del mondo con grande qualità".

FUTURO - "Io in futuro dirigente del Torino o dell’Olimpia Milano? Ho fatto un giuramento: finché sarò l'ad del Milan, penserò 24 ore al giorno al Milan. Sono concentratissimo sui colori rossoneri. Del mio futuro ci penserò solo dopo il closing".

