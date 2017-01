Calciomercato Milan, UFFICIALE: Luiz Adriano allo Spartak Mosca

16/01/2017 20:41

CALCIOMERCATO MILAN/ E' finita dopo un anno e mezzo l'avventura di Luiz Adriano al Milan: l'attaccante brasiliano è stato ceduto allo Spartak Mosca. Questo il comunicato ufficiale divulgato dalla società rosanero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Spartak Mosca il diritto alle prestazioni sportive di Luiz Adriano. La società ringrazia Luiz per queste due stagioni in rossonero e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Confermata, dunque, l'anticipazione di Calciomercato.it che già da diverse settimane aveva annunciato l'imminente trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca.

S.F.