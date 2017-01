16/01/2017 18:46

MARSIGLIA MONACO RISSA / Momenti di tensione si sono vissuti al 'Velodrome' di Marsiglia durante la gara della squadra di Garcia contro il Monaco (vinta dagli ospiti per 4-1). Sugli spalti si è scatenata una rissa che ha coinvolto decine di persone: gli steward sono dovuti intervenire per riportare la calma, faticando non poco per ottere il loro obiettivo.

B.D.S.