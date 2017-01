Calciomercato West Ham, minaccia assurda di Payet

16/01/2017 18:48

WEST HAM MINACCIA PAYET / Continua a tenere banco in casa West Ham il futuro di Dimitri Payet. Nella giornata di oggi c'è stata una riunione a Londra con la dirigenza del Marsiglia, nel corso della quale, secondo 'L'Equipe' e la stampa inglese, il club inglese avrebbe dato l'ok alla cessione, chiedendo tuttavia circa 35-40 milioni di euro per il calciatore. Lo stesso, secondo quanto riporta 'as.com', avrebbe minacciato clamorosamente la dirigenza degli 'Hammers': "Giuro che se non mi vendono mi rompo i crociati da solo. Sono un essere umano e ho il diritto di scegliere il mio futuro e lo vedo a Marsiglia. Sono scandalizzato, ho sempre aiutato questa squadra", le parole che si leggono sul sito del quotidiano iberico.

D.T.