Juventus, la 'sentenza' di Boniek: "Non vincerà la Champions"

16/01/2017 14:58

JUVENTUS BONIEK CHAMPIONS / In campionato la Juventus resta la favorita, ma per vederla trionfare in Europa il passo è lungo: Zibi Boniek, ex attaccante dei bianconeri, parla a 'Radio Onda Libera' della sconfitta della squadra di Allegri contro la Fiorentina.

"La Juventus in questo momento è in calo ma resta la squadra più forte del campionato. Se vincerà a Crotone il vantaggio sarà di quattro punti. Champions? Serve crescere e aumentare la competitività. Può succedere di tutto, ma se devo esprimere una risposta secca, la Juventus non è competitiva per vincere la Champions".

B.D.S.